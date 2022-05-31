المؤبد لـ25 متهما والسجن 10 سنوات لـ7 آخرين في «أحداث شغب السلام»

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة معاقبة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، بالسجن المؤبد لـ25 متهما والسجن 10 سنوات لـ7 متهمين.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، قيام المتهمين بحيازة مواد مفرقعة.

قائمة المتهمين بحيازة مواد مفرقعة

وشملت قائمة المتهمين بحيازة مواد مفرقعة كلاً من: «محمد أحمد صالح خليل، عاطل»، «عبداللطيف محمد أبو الحسن علي»، «محمد أحمد محمد رشدي»، «أحمد عثمان محمد»، «ياسر سيد إبراهيم سيد»، «محمود عادل عبد العظيم سالم»، «محمد سمير فوزي عبدالفتاح»، «محمود محمد أبو سريع عبدالله»، «محمد عبدالهادي عبدالفتاح إمام»، «عمر عاطف مهدي علي»، «حسين عبدالمنعم حسين علي»، «إسلام أحمد عبدالستار أحمد».

كما تضمنت قائمة المتهمين: «حسام محمد حسن علي»، «حاتم علي السيد علي»، «ماجد حمدي عبد الله أحمد»، «أحمد محمد مخيمر عثمان»، «أحمد حسين جلال أبوزيد»، «مصطفى حمدي إبراهيم محمد»، «كريم محمد خميس علي»، «عمرو محمد أحمد إسماعيل»، «محمد صبحي أنور غنيم»، «محمد مصطفى محمد مصطفى»، «محمود مصطفى محمد مصطفى»، «محمد صلاح منصور إسماعيل»، «كريم خالد أمين حسن»، «كريم طه حسن محمد غالي»، «محمد عبد الحميد محمد إسماعيل»، «مصطفى كامل محمود كامل»، «مصطفى حسين عبدالنبي حسن»، «مؤمن إبراهيم عبداللاه»، «محمود سامي محمود عبدالجواد»، «محمد رجب حسن محمد جاد».

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين من الأول وحتى الرابع، اعترفوا بأنهم اشتركوا مع باقي المتهمين عن طريق التحريض، حال كون المتهمين الثامن، والعاشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والثالث والعشرين، والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثمانية عشر عامًا، حازوا وأحرزوا مفرقعات، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.

التحقيقات

كما قام المتهمون بعمل تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بقصد ارتكاب الجرائم، محل الاتهامات التالية والتأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة، فضلاً عن استعمالهم القوة والعنف مع موظفين عموميين «أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان»، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حماية ديوان القسم وضبطهم والتعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.