الخارجية لـ«الأفارقة»: «لو فيه تنمية.. مش هيكون فيه إرهاب وتطرف»

أكد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، حرص الدولة المصرية على تنظيم دورات لبناء القدرات لكوادر الدول قارة أفريقيا، لا تشتمل فقط على الدورات في الجوانب الأمنية، ولكن في المجالات والجوانب التنموية أيضا.

السفير محمد خليل: الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة

أضاف السفير محمد خليل، خلال لقائه ووفد من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة اليوم، بالفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في مقر الجهاز التنفيذي لـ«الهيئة»، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، مضيفا: «لو فيه تنمية، مش هيكون فيه تطرف أو إرهاب».

وأوضح الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الدورات المتعددة التي تنظمها الدولة المصرية في المجال الأمني، يكملها بكل تأكيد الجانب التنموي.

وعدَّد السفير محمد خليل، العديد من البرامج التنموية التي يتم التعاون فيها مع الدول الإفريقية، موضحا أن هذا الأمر، يكون بالتعاون المباشر بين مصر وتلك الدولة، أو بالتعاون مع المنظمات والكيانات والمؤسسات الإفريقية، أو شركاء التنمية على المستوى الدولي مثل هيئة التعاون الياباني «الجايكا».

تعاون في الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والشمول المالي والتنمية

وأشار إلى أن المجالات التنموية التي يتم التعاون فيها، تتضمن مجالات الأمن الغذائي، والاستزراع السمكي والثروة السمكية، والحماية الاجتماعية، والشمول المالي، وتنمية المرأة الريفية، وغيرها من الأنشطة والمجالات المتعددة.

وأوضح السفير محمد خليل، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام مؤخراً، لإنشاء منصة للتعاون بين دول «الجنوب – جنوب»، وإيجاد آلية تنسيقية بين الدول الإفريقية وبعضها البعض.

ولفت الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى أن المنصة ستضم التجارب الإفريقية الناجحة، وفي القلب منها التجارب المصرية.