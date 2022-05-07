البرلمان ينعى شهداء الجيش بغرب سيناء: «إرهاب مدفوع من قوى أجنبية»

نعى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحادث الإرهابي، الذي وقع اليوم واستهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

أدانت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ العمل الإرهابي الخسيس، الذي قامت به مجموعة من العناصر التكفيرية على أحد نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء اليوم.

ريهام عفيفي: العمليات الإرهابية تزيد إصرار القوات المسلحة على تطهير سيناء

أكدت النائبة ريهام عفيفي أن هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تفت في عضد قواتنا المسلحة ولن تزيدها الا إصرارا وعزيمة وقوة علي مواصلة تطهير كامل تراب سيناء من الإرهاب الأسود المدفوع من قوى أجنبية تريد أن تعطل مسيرة الدولة المصرية التي انطلقت في بناء الجمهورية الجديدة والاستمرار في طريقنا لاستكمال البناء، وستزيد الشعب المصري قوة وصلابة وعزم لن يلين في مكافحة الإرهاب ولفظ كل الخونة والإرهابيين وتتوجه النائبة بخالص العزاء لأهالي الشهداء الأبرار، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن تراب وطننا الغالي مصر وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

كما نعت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، ضحايا الهجوم إلارهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء، مؤكدة بأن القوات المسلحة تخوض حرب شرسة ضد الإرهاب للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولن يسمحوا للخونة والجبناء أن يستمروا فى عملياتهم ضد الوطن، مشيرة إلى أن كل عمليات الخونة والجبناء لن تزيد الشعب إلا تماسكًا مع قيادته.

أميرة أبو شقة تنعي الوطن في شهدائه

وأكدت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، ان كل تلك المحاولات اليائسة لن تزيد الشعب المصرى العظيم المترابط إلا إصرارا على مواجهة الإرهاب في شتى صوره، فإننا على ثقة كاملة أن أجهزة الدولة الأمنية قادرة على الرد الحاسم والغاشم على هذا الحادث ومعاقبة مرتكبيه على ما اقترفته أياديهم الآثمة من استباحة دم الأبرياء. وشددت ابوشقة على ان سيرة الشهداء العطرة ودمائهم الذكية، ستظل تزين أرض سيناء أبد الدهر، بعدما أكرمهم الله بأعلى المنازل في جناته.

وتابعت أبوشقة: إننا وإذ ننعى للوطن والشعب المصرى وأسر الشهداء الذين سقطوا ضحية الغدر والخسة، فإننا نسأل الله للمصابين عاجل الشفاء وأن يحفظ مصر وشعبها على الدوام من كل سوء.

طارق رضوان: عشت حرا ومتّ حرا يا سيد الأحرار

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة قد أعلن عن إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء. وأكد المتحدث العسكرى في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

كما نعي النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحادث الإرهابي. وقال فى بيان صحفي: «عشت حرا ومت حرا يا سيد الأحرار، لعن الله ظالميك وحسبك أن الله سينتقم منهم يا سيد الأوفياء. لله درك وعلى الله أجرك بكل الفخر والاعتزاز تزف مصر الشهداء الأفذاذ الذين هتفوا يوما لن نتخلى عن الوطن».

«تضامن النواب» تنعى شهداء الوطن

كما نعى رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبي، الشهداء، ودعا المجتمع المصري إلى التوحد والالتفاف حول هدف التصدي لمجابهة خطر تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة ودحر معاقل الإرهاب والأفكار الهدامة والأعمال الإجرامية التي تستهدف قوات الأمن والمواطنين الأبرياء. وتقدم القصبى بخالص العزاء لأسر الشهداء والمصريين عموما فى هذا الحادث الأليم .