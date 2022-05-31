السجن سنة وغرامة 200 ألف جنيه لـ محمد الملاح في قضية «المحلل الشرعي»

قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم محمد الملاح الشهير إعلاميًا بـ«المحلل الشرعي»، في القضية التي يواجه فيها تهمة نشر أخبار كاذبة والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

صدر هذا الحكم برئاسة المستشار محمود عابدين، وعضوي الدائرة إبراهيم صالح ونائل غانم.

محمد الملاح متهم بنشر أخبار كاذبة والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية

وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، ويُحاكم طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.