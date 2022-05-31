جنايات الفيوم تنطق بالحكم على 10 متهمين في قضية سرقة مزرعة

تَنطق محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن دياب محمد، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالحكم عل 10 متهمين، سرقوا مزرعة شقيق يوسف والي وزير الزراعة الأسبق.

تفاصيل سرقة مزرعة شقيق والي

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام 10 متهمين، بسرقة مزرعة أمين والي، مهندس معماري، شقيق الدكتور الراحل يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، والتي تحرر عنها المحضر رقم 5044 لسنة 2018 جنايات يوسف الصديق والمُقيدة برقم 882 لسنة 2018 كلي الفيوم.

المتهمين سرقوا أشجار العنب

ووجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة، إتهاماً بسرقة أشجار عنب، والمملوكة للمجني عليهم، أمين وشريف وهدي حسن أمين والي، أشقاء وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وذلك ليلاً تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء.

*أسماء المتهمين في القضية*

والمتهمين هم كل من: «أحمد.م.ع.ا.إ»، 38 سنة، دون عمل مقيم العياط بالجيزة، و«محمد.س.ج.س»، 23 سنة، مقيم العياط - بالجيزة، و«إسلام.ج.م.أ»، 27 سنة، دبلوم صنایع، مقيم طهما، و«روماني.م.غ»، 30 سنة، ومقيم البدرشين محافظة الجيزة، و«محمد.ع.م.ا»، 42 سنة، ومقيم البدرشين محافظة الجيزة، و«محمد.م.ع.ا.ح»، من يوسف الصديق، الفيوم، لا يحمل تحقيق شخصية، 38 سنة، سائق ووالي ميزار، «عبدالخالق.ر.ع.ع.ع.ا»، 46 سنة، عامل، ومقيم والي ميزار مركز يوسف الصديق، و«محمد.م.م.م»، هارب، و«مصطفى.م.ع.ا»، هارب، و«علي.ع.ا.ع.ع.ا»، هارب.

بلاغ للنجدة بسبب سرقة الأشجار

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 13 سبتمبر عام 2018، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا من المهندس أمين حسن والي، بقيام 10 أشخاص بالتعدي على الأرض الزراعية.

المتهمون حازوا أسلحة دون ترخيص

كما وجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بحيازة أسلحة دون ترخيص، وبإحالتهم إلى محكمة الجنايات جرى محاكمتهم على أن يتم النطق بالحكم اليوم.