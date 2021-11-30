وكيل «صحة الفيوم»: وضع خطة محكمة لمواجهة متحور كورونا «أوميكرون»

حالة من الخوف والقلق سيطرت على أهالي محافظة الفيوم، عقب سماعهم أنباء حول ظهور متحور جديد لكورونا يدعى «أوميكرون»، والذي أصبحت قدرته عالية جداً على الهروب من جهاز المناعة، ويقاوم الأجسام المضادة، كما أنّه سريع الانتشار والعدوى، ويُصيب الأطفال والشباب بصورة أكبر من المتحورات السابقة، والذي ظهر وانتشر بشدة في جنوب أفريقيا، ما تسبب في حالة استنفار قصوى في وزارة الصحة والسكان، ووضع خطة محكمة في كل مديرية صحة لمواجهة متحور «أوميكرون» في حالة ظهوره في أي مكان.

4 مراحل لمواجهة متحور «أوميكرون»

وقال الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنّه فور الإعلان عن ظهور فيروس كورونا المتحور الجديد الذي أُطلق عليه لقب «أوميكرون»، اجتمع بمسؤولي المديرية وقرروا وضع خطة محكمة للتصدي ومواجهة الفيروس فور ظهوره، موضحاً أنّهم انتهوا من وضع خطة تكونت من 4 مراحل لمواجهة «أوميكرون».

تجهيز مستشفى التأمين كعزل

وأضاف الدكتور حاتم جمال، في تصريحات صحفية، أنّ أول مرحلة في خطة مواجهة متحور أوميكرون شملت عقد اجتماع مع الدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، واتفق معه على ضرورة تجهيز مستشفى التأمين الصحي للعزل في حالة تفشي الفيروس.

إجراءات وقائية مكثفة بالمستشفيات

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، إلى أنّه وجَّه بضرورة تشديد الإجراءات الوقائية اللازمة، لمنع انتشار متحور كورونا، موضحاً أنّه يقوم بعمل جولات تفقدية مكثفة على المستشفيات للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات بنفسه، بالإضافة إلى التأكد من توزيع الأطباء والأطقم الطبية في المستشفيات بطريقة صحيحة، وذلك ضمن خطة مواجهة المتحور الجديد.

تدريبات مكثفة الأطباء والتمريض

وأوضح أنّه جرى تخصيص دورات تدريبية للأطباء والتمريض بالمستشفيات المختلفة على يد فرق تدريب على أعلى مستوى، لتدريب الأطقم الطبية على طرق التعامل الصحيحة في حالة اكتشاف أي إصابة بمتحور «أوميكرون»، وذلك طبقاً للبروتوكول الذي أقرته وزارة الصحة.