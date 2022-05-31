أحدث ظهور لـ مي نور الشريف بعد غياب عن السوشيال ميديا .. صورة

في أحدث ظهور لها، نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث ظهرت متألقة بفستان أصفر، وعلى ملامحها علامات السعادة والفرح.

مي نور الشريف تتحدث عن ظهورها

وعلقت مي نور الشريف على الصورة قائلة: «ميزة كبيرة أن الديزاينر يكون صاحبك.. عمرو مش عارفة أشكرك إزاي على الذوق الحلو وعارفة أني جننتك».

تعليقات الجمهور على ظهور الفنانة مي نور الشريف

وكتبت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»: «البونبوناية»، وتعليق آخر كتبته الفنانة سوسن بدر: «مشمشة القمراية».

غياب مي نور الشريف عن السباق الرمضاني

يذكر أن الفنانة مي نور الشريف تغيبت عن موسم دراما رمضان الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل «اللهم إني صايم»، عام 2017 مع الفنان مصطفي شعبان، وتدور أحداث المسلسل حول «علي» الذي يتعرض للظلم ويتم فصله من عمله، فيتجه لكسب المال بشتى الطرق، ومنها النصب والاحتيال، إلا أن هذا الطريق يزيد من متاعبه والتحديات التي تواجهه، فما الذي سيحدث له؟

حفل زفاف دنيا عبد العزيز

كان ظهور الفنانة مي نور الشريف، خلال حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز صديقتها، وقد احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز الجمعة الماضي، بحفل زفافها على المهندس المعماري مصطفي كامل، وذلك في مدينة نويبع بجنوب سيناء، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

اختارت الفنانة دنيا عبدالعزيز، أن تظهر بفستان زفاف بسيط بعيد تمامًا عن اللون الأبيض، إذ كان باللون الذهبي، كما أنها اختارته ليكون ملائما لأجواء البحر، وكان من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري.

يذكر أن الفنانة دنيا عبدالعزيز، عقدت عقد قرانها قبل شهر رمضان الماضي، وحضر عدد كبير من الفنانين منهم دنيا سمير غانم وميرفت أمين ورشوان توفيق وفردوس عبدالحميد ومحسن محيي الدين، وغيرهم الكثيرين للاحتفال بها ومشاركتها فرحتها.