مدبولي: الحكومة سددت 40 مليار جنيه متأخرات للمصانع في 18 شهرا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تحركت في تهيئة مناخ الأعمال، وأصدرت مجموعة من التشريعات الجديدة إضافة إلى تعديل تشريعات أخرى، مثل قانون الاستثمار والمناطق الصناعية والتراخيص الصناعية والمناطق الاقتصادية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المنافسة.

مصر تستطيع بالصناعة

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»: «حتى لو عاوزين نعدل التشريعات، بس بقى عندنا قاعدة تشريعية تخلينا قادرين ننطلق».

دعم الصادرات

وفيما يخص دعم الصادرات، أكد رئيس الوزراء، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بحل مشكلات المصدرين ورجال الصناعة في مصر، ووجدنا متأخرات تصل إلى عام 2012 لم تدفع للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات.

وتابع مدبولي: «تدخلنا ونجحنا في حل المشكلة، وسددنا نحو 40 مليار جنيه في عام ونصف العام متأخرات، ودون هذه المبالغ لم يكن في استطاعة المصانع والكيانات الصناعية في مصر أن تصمد في ظل جائحة كورونا».