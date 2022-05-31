مدبولي: انطلاق أفريقيا وتحقيق التكامل الصناعي يلزمه 3 نقاط أساسية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معرفة رجل الصناعة لاحتياجات الدول الأفريقية أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمصنعين في كل دول القارة الأفريقية فمن الضروري معرفة احتياجا كل دولة.

4 نقاط أساسية لتمكين أفريقيا من الانطلاق

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، منذ قليل: «وجود بنية أساسية وقاعدة بيانات وتوحيد مواصفات قياسية بيننا وبين بعض كدول أفريقية؛ دول الـ3 نقاط الأساسية اللي هيمكنوا أفريقيا من الانطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعة والتجارة البينية».