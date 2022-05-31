هبة عبدالغني تحصد جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان القومي للسينما

حصدت الفنانة هبة عبدالغني، جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما الدورة 24؛ وذلك عن دور مريم في فيلمها السينمائي القصير «لما كان البحر أزرق»، الذي شارك في مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك.

لجنة التحكيم

وعبرت هبة عبدالغني، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء عن سعادتها بحصولها على تلك الجائزة، من خلال لجنة تحكيم مكونة من مدير التصوير سعيد الشيمي رئيس اللجنة وعضوية كل من المخرجة زينب زمزم والناقد عصام زكريا والدكتورة ثناء هاشم والمنتج حسام علوان.

هبة عبدالغني وشقيقها يحصدان جوائز المهرجان القومي للسينما

وقالت «مجدي»، إنها سعيدة أيضا بحصول شقيقها المخرج محسن عبدالغني مخرج الفيلم الروائي القصير «خط في دايرة» على جائزة لجنة التحكيم، مؤكدة أنه يوم سعيد للعائلة كونها حصدت جائزة مع شقيقها في مهرجان واحد، موجهة الشكر إلى إدارة المهرجان المهرجان ولجنة التحكيم والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

يشكر أن الاحتفال أقيم داخل دار الأوبرا المصرية، أما عن فيلم «لما كان البحر أزرق»، فهو من تأليف محمد زايد ومن إخراج عمرو السيوفي ومدير التصوير جوزيف كرم؛ أما فيلم شقيقها المخرج محسن عبدالغني فهو من بطولة كريم قاسم ومني هلا.

مشاركة هبة عبد الغني في «جزيرة غمام»

الجدير بالذكر أن هبة عبد الغني شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «جزيرة غمام»، التي تدور أحداثه حول استقرار خلدون والعايقة الغجرية في جزيرة غمام، ويحاولان السيطرة على أهل الجزيرة ظنًا منهم أنها تحوي كنزًا وسرًا كبيرًا لا يعلمه أحد ويحاولان بسط نفوذهم لتنفيذ مخططهم، فهل يتصدى أهل الجزيرة لهما بقيادة عرفات والعجمي ومحارب.