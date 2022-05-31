توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وإيطاليا لتبادل الأنشطة السينمائية

وقع الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما، بروتوكول تعاون مع المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة ديفيد سكلماني، لتبادل الأنشطة على الصعيد السينمائي ونقل الثقافات بين الدولتين العريقتين، إذ سيشمل نادي سينما إيطالي شهري بقصر السينما، وآخر مصري شهري بمقر المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

فتح زوايا جديدة لمحبي السينما بمصر

ويشهد أيضا استقبال سينمائيين إيطاليين من الأسماء اللامعة على صعيدي الصناعة والنقد، لإلقاء المحاضرات السينمائية المتخصصة بقصر السينما، لتناقل الخبرات وفتح زوايا جديدة لمحبي السينما بمصر.

وعلى صعيد النشر اتفق الطرفان على نشر دراسات سينمائية إيطالية بمجلة أبيض وأسود الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية، على أن تترجم إلى العربية؛ وفي سابقة تعد الأولى من نوعها اتفق الطرفان على استقبال سينما الشعب ببعض مواقعها الأفلام الإيطالية الحديثة لعرضها بسينما الشعب بالتوازي مع عرضها بإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة بأن البروتوكول سيبدأ تفعيله من أول سبتمبر المقبل، وأنه سوف يخاطب إدارة سينما الشعب رسميا بشأن الأفلام الإيطالية الحديثة، بعد حصرها مع المنتجين والموزعين بإيطاليا.

عرض الفيلم الإيطالي في حفلات صباحية

ومن جانبه، أعرب تامر عبد المنعم عن سعادته بإبرام هذا البروتوكول، وذكر إن السينما الإيطالية والمصرية تعد من أهم السينمات وأقدمها في العالم، ومسألة تناقل الخبرات بين الجانبين سيكون شيء مفيد للجمهورين المصري والإيطالي.

وعن خطوة دخول الفيلم الإيطالي الحديث للعرض بمصر بسينما الشعب، أعرب عن أهمية هذه الخطوة، مؤكدا أن هناك لجنة ستشاهد الأفلام لعرضها على الرقابة على المصنفات الفنية لإجازتها للعرض العام، موضحا أن الفيلم الإيطالي قد يعرض في حفلات صباحية بسينما الشعب بقصر السينما بالتوازي مع الأفلام المصرية، ويعرض بسينما الشعب بشرم الشيخ والإسكندرية حفلات طوال اليوم.

وأشار إلى أن الفيلم يلقى رواجا بين الجماهير المصرية وأيضا الأجنبية؛ ويشمل البروتوكول استضافة أسبوع السينمائي الإيطالي الشهير پازوليني بجميع محافظات مصر عقب الاحتفال به بمهرجان الحومة السينمائي شهر أكتوبر المقبل.