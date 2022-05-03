تامر عبد المنعم: «سينما الشعب» تحقق الهدف.. وفرحة الناس بأسعار التذاكر تكفي

عبر الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما، عن سعادته برود الأفعال الإيجابية والتجاوب الجماهيري مع مشروع «سينما الشعب»، الذي انطلق مع موسم عيد الفطر الحالي، في 5 قاعات عرض بـ4 محافظات، مؤكدا أنه حرص على التواجد بنفسه في المدن لرؤية الصورة على أرض الواقع، حيث توجه أمس، إلى قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، واليوم إلى شبين الكوم بالمنوفية.

«سينما الشعب» تسير وفق الخطة

قال تامر عبد المنعم، في تصريحات لـ «الوطن»، إن المشروع يسير بشكل جيد على أرض الواقع، وفقا للخطة الموضوعة، موضحا: «الخطة متحققة على أرض الواقع بشكل جيد، الإقبال جيد، ومعتمدين في الدعايا على البنرات، ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعايا التي قام بها الجمهور الذي كان حاضرا في القاعات، وهي أفضل أنواع الدعايا بالنسبة للمشروع، فنحن هدفنا في النهاية إفادة أكبر عدد من الجماهير».

العروض حققت إيرادات جيدة في المنوفية

أشار عبد المنعم، إلى أن ردود الأفعال التي وصلته كانت إيجابية إلى حد كبير، سواء من خلال المقالات والإشادات، أو من خلال الجمهور على أرض الواقع، حتى أن البعض لا يصدق الأمر، متابعا: «المردود وفرحة الناس بأسعار التذاكر والكافيتريات والاهتمام بالنظافة العامة، كانت مرضية بالنسبة لنا».

وأضاف مدير قصر السينما: «العروض في المنوفية حققت إيرادات جيدة، قنا في حاجة إلى بعض الدعايا، حيث تعتمد الدعايا هناك على الطرق التقليدية، من خلال السيارة التي تجوب الشوارع، وتعلن عن العروض، أما سينما البحر الأعظم بالجيزة تواجه منافسة، لأنها سينما صيفي تتسع لـ100 كرسي».

المرحلة الثانية خلال أسبوعين

أكد تامر عبد المنعم، أن المرحلة الأولى من سينما الشعب «نجحت بشكل كبير، وحققت المطلوب منها»، مضيفا: «مستعدين لافتتاح 5 قاعات عرض سينمائي خلال أسبوعين، ليصبح العدد الإجمالي 15 دار عرض بحلول عيد الأضحى، المرحلة الأولى كانت بمثابة تدريب عملي لمجموعة الإدارة، التي أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع التفاصيل».