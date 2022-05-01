تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل «سينما الشعب»: تبدأ عروضها بـ «واحد تاني»

مع أول أيام عيد الفطر، تطلق وزارة الثقافة مشروع «سينما الشعب»، لعرض أفلام سينمائية جديدة بأسعار رمزية، ويصل سعر التذكرة لـ 40 جنيها، وذلك في خمسة دور عرض بأربع محافظات «سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم في المنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية بالإضافة إلى مكتبة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة».

وتشهد الدور عرض الفيلم الوثائقي «التجلي» للمخرج فخر الدين نجيده، يليه عرض فيلم «واحد تاني»، بطولة الفنان أحمد حلمي.

ومن جانبه كشف الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، عن افتتاح دور عرض جديدة ضمن مشروع سينما الشعب على مدار الأسابيع المقبلة، لتصل بحلول عيد الأضحى 16 قاعة عرض تغطي عدد من المدن والمحافظات حول الجمهورية.

تامر عبد المنعم: نخطط لافتتاح 16 قاعة عرض لـ «سينما الشعب» بحلول عيد الأضحى

وعن اختيار فيلم «واحد تاني» ليكون الفيلم المعروض في السينمات، أوضح عبد المنعم لـ «الوطن»: «هو فيلم كوميدي، واللجنة رأت أنه العمل الذي سيرغب الجمهور في مشاهدته خلال موسم العيد، ونخطط في المستقبل عندما يكون لدينا عدد أكبر من القاعات أن نعرض كل الأفلام المعروضة في الموسم».

مدير قصر السينما: «سينما الشعب» مشروع متكامل يخدم السينما والثقافة والجمهور

وقال مدير قصر السينما، إن المشروع يتيح للمنتجين والموزعين الوصول بأعمالهم إلى مناطق لم يصلوا إليها من قبل منها «سيوة والوادي الجديد»، خاصة أن التذاكر أسعارها مدعومة من وزارة الثقافة، وهو ما يجعله مشروع متكامل يخدم الثقافة والسينما والجمهور، خاصة وأنه يتم عرض أفلام قصيرة سواء روائية أو وثائقية، قبل عرض الفيلم الطويل.

وكشف أن القاعات تتضمن 4 عروض على مدار اليوم «الواحدة ظهرا، الثالثة عصرا، والسادسة والتاسعة مساء»، بالإضافة إلى عرض منتصف الليل في بعض القاعات التي تسمح بذلك مثل قاعة مكتبة البحر الأعظم.