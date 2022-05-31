فيلم «لما كان البحر أزرق» يفوز بجائزة شادي عبد السلام

فاز الفيلم القصير والذي يحمل اسم «لما كان البحر أزرق»، للمخرج عمرو السيوفي، بجائزة شادي عبدالسلام، لأفضل عمل أول، وذلك ضمن فعاليات النسخة 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية.

فيلم لما كان البحر أزرق عرض في عدد من المهرجانات

وتسلم صناع الفيلم، الجائزة خلال حفل الختام الذي أقيم في الساعات الماضية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، كما حصلت بطلة الفيلم هبة عبدالغني، على شهادة من لجنة التحكيم عن دورها.

وحظى فيلم لما كان البحر أزرق، بعرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، كما شارك في مهرجان القاهرة للفيلم القصير حيث فازت هبة عبدالغني بجائزة أفضل ممثلة.

أحداث فيلم لما كان البحر أزرق

وتدور أحداث الفيلم حول مريم، سيدة في الأربعينات من عمرها، تبحث عن نفسها وسط الروتين اليومي والملل بسبب اهتمام ابنتيها بالتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه، فتقرر خوض أجرأ تجاربها عند الطبيب النفسي.

الفيلم الفائز في المهرجان القومي للسينما المصرية، من إخراج عمرو السيوفي وسيناريو محمد زايد، وتصميم أزياء ريم العدل، ويشارك في بطولته هبة عبد الغني، محمود حمدي، نيكول اسكندر، وآدم زايد وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.

المخرج عمرو السيوفي، صانع أفلام تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة بقسم الإذاعة والتلفزيون، ثم درس الإخراج في أكاديمية رأفت الميهي للفنون وتكنولوجيا السينما، بدأ أولى خطواته في الإخراج بالأفلام القصيرة وكان أولها مشروع تخرجه فيلم إتجاه واحد الذي شارك في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية، وعمل بعدها كمساعد مخرج في عدد من الأفلام الروائية الطويلة والإعلانات والمسرحيات والبرامج.