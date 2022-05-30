وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جوائز الدورة الـ24 من المهرجان القومي للسينما المصرية، التي جاءت تحت عنوان السينما «إبداع لا يتوقف»، وترأسها الناقد كمال رمزي، وينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، خلال حفل الختام الذي أقيم على مسرح الأوبرا الكبير، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وأعضاء لجنتي تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك.

وقالت «عبد الدايم»، إن المهرجان القومي للسينما يسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير هذا المجال، والارتقاء بالذائقة الإبداعية للجمهور، مضيفة أنه يمثل أحد المحاور الفاعلة لتعظيم دور الفن السابع في تناول ومعالجة القضايا الاجتماعية، وتعزيز الهوية الوطنية، مؤكدة أن فن السينما كان وسيظل وسيلة براقة لنشر الوعي والتنوير لبناء مجتمع قوي ومتماسك، موجهة الشكر للجان التحكيم وللقائمين على التنظيم، وقدمت التهنئة للفائزين بالجوائز مشيدة بأعمالهم.

وزيرة الثقافة تكرم المؤثرين فى السينما

كما كرمت وزيرة الثقافة 4 شخصيات من أهم المبدعين، الذين أثروا السينما المصرية، وهم اسم المخرج الراحل كامل التلمسانى وتسلمها حفيده كريم خالد عبد القادر التلمساني، والمونتيرة رحمة منتصر أستاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما، الفنانة القديرة رجاء حسين، والفنان القدير عبد العزيز مخيون.

وفي كلمته، قال الناقد كمال رمزي رئيس المهرجان، كل عام يتجدد اللقاء لنحكي طموحات وانجازات ومساعي المهرجان نحو الارتقاء بقضايا السينما المصرية التي تفاجئني كل يوم بأسماء إبداعية واعدة، كالأبطال الفائزين بجوائز هذه الدورة، الذين نتمنى لهم مواصلة الإبداع والتميز.

وأضاف أن الفائزين قدموا أفلاما جديرة بالاحترام والتقدير، موضحا أن السينما المصرية على مر التاريخ، تحظى بمواهب متجددة تثري الحركة الفنية.

تفاصيل الجوائز

وجاءت الجوائز كالتالي:

أولا: أفلام التحريك

جائزة لجنة التحكيم، وحصل عليها المخرج سامي الشرقاوي، عن فيلم «لما أكبر»، جائزة أفضل فيلم تحريك، وحصل عليها المخرج محمد غزالة عن فيلم «الهرم»

ثانيا: الأفلام الروائية القصيرة

جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول، للمخرج عمرو السيوفي عن فيلم «لما كان البحر أزرق»، جائزة لجنة التحكيم وحصل عليها المخرج محسن عبد الغني عن فيلم «خط في دائرة» جائزة أفضل فيلم، وحصل عليها المخرج باسم التركي عن فيلم «أوهام الغرفة الموصدة»

ثالثا: الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة

جائزة سعد نديم للعمل الأول، وحصل عليها المخرج أنس صلاح الدين عن فيلم «الترومبون الذي أنقذني» جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة، وحصلت عليها المخرجة ناهد نصر، عن فيلم «درامز»، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي حتي 15 دقيقة، وحصل عليها المخرج عبد الفتاح زيدان عن فيلم «يُحكى أن»، جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية، أكثر من 15 دقيقة، وحصلت عليها المخرجة ماجي مرجان عن فيلم «من وإلى مير»، جائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة، وحصل عليها المخرج نبيل الشاذلي عن فيلم «تمساح النيل».

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، جاءت جوائز أفضل إنتاج كالتالي:

جائزة الإنتاج الثالثة، ذهبت لفيلم للايجار.

جائزة الإنتاج الثانية، ذهبت لفيلم أبوصدام.

جائزة الإنتاج الأولى، ذهبت لفيلم العارف.

جائزة أحسن صوت، حصل عليها الفنان أحمد أبو السعد عن فيلم «العارف».

جائزة الموسيقى حصل عليها الفنان مودي الإمام عن فيلم «الإنس والنمس».

جائزة المونتاج حصل عليها الفنان أحمد حافظ عن فيلم «العارف».

جائزة الملابس حصلت عليها الفنانة إيناس عبد الله عن فيلم «الإنس والنمس».

جائزة التصميم الفني، حصل عليها الفنان أحمد فايز عن فيلم «موسى».

جائزة التصوير، حصل عليها حسين عسر عن فيلم «موسى».

جائزة السيناريو، حصل عليها السيناريست إسلام السيد إمام، عن فيلم «للإيجار».

جائزة الإخراج، حصل عليها المخرج أحمد علاء الديب عن فيلم «العارف».

جائزة أفضل إخراج عمل أول، حصلت عليها المخرجة نادين خان عن فيلم «أبو صدام».

جائزة أحسن ممثلة دور ثان، حصلت عليها الفنانة زينة منصور عن فيلم «أبو صدام».

جائزة التمثيل دور ثان رجال، حصل عليها الفنان أحمد داش عن دوره في فيلم «المحاكمة».

جائزة أحسن ممثلة دور أول، حصلت عليها الفنانة كارمن بصيص عن دورها في فيلم «العارف».

جائزة أحسن ممثل دور أول، حصل عليها الفنان محمد ممدوح عن دوره في فيلم «أبو صدام»

كما منحت لجنة التحكيم جوائزها الخاصة، لفنانين كبار لقبولهم أدوارا صغيرة، أدوها بتميز عالي، وهم النجمة ليلى علوي، الفنانة القديرة إسعاد يونس وذلك عن دورهما في فيلم 200 جنيه.

كما قررت لجنة التحكيم، منح 3 شهادات تقدير لكل من، المخرج مازن صلاح عن فيلم واجب محسن، المخرجة حنان راضي عن فيلم وطن الاختيار، الممثلة هبة عبد الغني عن دورها في فيلم لما كان البحر.

ضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، المخرجة إيناس الدغيدي «رئيسا»، وعضوية مدير التصوير محمود عبد السميع، مهندس الديكور فوزي العوامري، الموسيقار هاني شنودة، الفنانة لبلبة، الناقدة ناهد صلاح وفنانة المونتاج دينا فاروق، وضمت لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك كانت برئاسة مدير التصوير سعيد شيمي، وعضوية كل من المخرجة زينب زمزم، الناقد عصام زكريا، الدكتورة ثناء هاشم، المنتج حسام علوان.