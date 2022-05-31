رئيس الوزراء: التعامل بحسم مع من يحتفظ بالقمح دون توريده

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه مجلس المحافظين، منذ قليل، بالتعامل بحسم مع من يحتفظ بالقمح أو يورده خارج المنظومة الرسمية للتداول. وشدد رئيس الوزراء، على أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.

وأكد خلال حديثه مع المحافظين، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفا في هذا الصدد: «أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته»، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.

التواصل مع المزارعين ضروري

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.

وأكد في هذا السياق على المحافظين ضرورة التواصل معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد.