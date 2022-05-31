القبض على المتهمين بقتل مدرس مطروح.. والتحريات: شكوك في علاقة غير شرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة مقتل مدرس مقيم بمحافظة مطروح، في 27 أبريل الماضي، إثر إصابته بطلقات نارية، حال تواجده بمحل تجاري ملك خاله، مقيم بدائرة القسم، وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مُرتكبيها.

شكوك في علاقة السبب

تبين من تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن الحادث على خلفية الانتقام، لتشكك أحد المتهمين -له معلومات جنائية- وسبق اتهامه في قضايا «شروع في قتل، سرقات متنوعة، سلاح ناري، إتلاف»، في وجود علاقة بين المجنى عليه وإحدى الفتيات «قريبته».

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

ضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم، وأمكن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما 3 بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وسيارة ربع نقل ملك أحدهما، و3 هواتف محمولة، أحدهما «المتهم الرئيسى في ارتكاب الواقعة»، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين لذات السبب المشار إليه.

وأضاف المتهم الرئيسى باستعانته بـ3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، فـي تنفيذ مخططه الإجرامى، من خلال تجهيز السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتغيير معالمها ومحاولة إخفائها، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.