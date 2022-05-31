«التموين»: أسعار اللحوم تبدأ من 80 جنيها.. والدواجن في متناول المواطن البسيط

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد ضرورة استمرار معارض السلع التموينية وزيادة المنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة حتى انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك توجيهات لتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال الشوادر والنوافذ مع استمرار المعارض المختلفة رغم انتهاء شهر رمضان، لافتا إلى وجود أكثر من 14 سيارة في القليوبية دخلت من أجل بيع المنتجات بسعر مخفض لرفع الأعباء عن المواطن المصري، مؤكدا أن السلع متوفرة بتخفضيات تتراوح ما بين 25% إلى 30%.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن أسعار الثوم والبصل وصلت إلى 5 و6 جنيهات فقط، والدواجن أصبحت بـ 37 و38 جنيها بسبب زيادة المعروض لتصبح في متناول المواطن المصري، لافتا إلى أن سيارات أمان ووزارة الزراعة ومبادرة كلنا واحد كان لهم الدور الكبير في تخفيض الأسعار، مؤكدا أن هناك خطة واضحة لتوفير اللحوم استعدادا لعيد الأضحى، مبينا أن الأسعار تبدأ من 80 حتى 115 جنيها عبر 1300 منفذ وسيارات أمان وتحيا مصر.

سعر الأرز في الأسواق

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الأزر سعره 11 و12 جنيها في المعارض المختلفة، ولا يزيد على 13 جنيها، مشددا على أن أسعار الخضراوات في متناول المواطن البسيط.