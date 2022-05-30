مساعد وزير التموين: جمعنا 3.3 مليون طن قمح وما زلنا في منتصف الموسم

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد اول وزير التموين، إن الحكومة المصرية استشرفت إمكانية حدوث أزمة في السلاسل الإمدادية بسبب فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أنه عند النقص الخاص بالإمداد من السوق الروسية والأوكرانية حفَّزت الدولة الفلاحين على توريد القمح والسلع.

التعاقد مع الهند

وأضاف «عشماوي» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «extra news» أن مصر استلمت 3.3 مليون طن محلي من القمح وسينتهي الموسم في أغسطس، مبينا أن هناك 22 منشأ معتمدا للأقماح معتمدا من وزارة الزراعة وسيتم التنويع بأكثر من مصدر من مصادر الإمداد، وتم الاتفاق مع المنشأ الهندي والتعاقد مع مركبين، كل مركب تستوعب 63 ألف طن، وسيتم توريد أقماح لصوامع الدولة بإجمالي 5 ملايين طن، لافتا إلى زيادة إنتاجية الأقماح عقب زيادة الرقعة الزراعية مؤخرا.

استعداد مصر للتعاون مع دول مصدرة عديدة

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن مصر بها 3.6 مليون فدان مزروع قمح والفدان يوفر 3 أطنان، وهذه نسبة مرتفعة، ويعطي الفدان أكثر من 3 أطنان في بعض الأحيان، مبينا أن متوسط إنتاجية الفدان 18 أردبا ولكن الحكومة زادته حتى 21 أردبا، متابعا: «في حوافز بتعطي للمزراعين، وفي أكثر من مصدر لاستيراد الأقماح مثل كندا وفرنسا ورومانيا وكازاخستان، ولكن نحن نراهن على وعي المزراع المصري والنهارده ما وصل إلينا عبر 450 نقطة تجميع قمح لم يتحقق من قبل، وفي بحوث من وزارة الزراعة لزيادة إنتاجية الفدان».