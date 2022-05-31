«الآثار» تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر بمعرضين لمخطوطات قبطية

يواصل المتحف القبطي بمنطقة مصر القديمة، ومتحف شرم الشيخ، فعاليات المعرضين الأثريين المؤقتين والخاصين برحلة العائلة المقدسة في مصر، وذلك بمناسبة ذكرى دخولها أرض مصر، غدا الأربعاء، الموافق الأول من يونيو من كل عام.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذين المعرضين تم تنظيمهما خلال فترة ماضية، حيث تم تنظيم وافتتاح معرض المتحف القبطي في 14 مارس الماضي للاحتفال بمرور 112 عاما على إنشائه، أما معرض متحف شرم الشيخ فتم تنظيمه تزامنًا مع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في 11 يناير 2022.

هروب العائلة المقدسة إلى مصر

وأوضحت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، أن المعرض يحمل عنوان «الهروب إلى مصر»، ويضم 11 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف، منها أربعة مخطوطات من العهد القديم والجديد، وسبع أيقونات نادرة، إضافة إلى مجموعات من العملات الحديثة التي أصدرتها مصلحة سك العملة عام 2018 عن محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.

معرض رحلة العائلة المقدسة

ومن جانبها، قالت ميريام ادوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ، إن المعرض تم تنظيمه بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والكنيسة القبطية، تحت عنوان «رحلة العائلة المقدسة»، و يتكون من 12 قطعة أثرية، عبارة عن 3 مخطوطات من مقتنيات المتحف القبطي، و9 أيقونات نادرة تعرض لأول مرة، وتبرز بعض نقاط مسار العائلة المقدسة والتي من بينها أرض سيناء.

وأشارت إلى اختيار هذه الأيقونات من عدد من الكنائس المصرية، وهي كنائس أبي سرجة، المعلقة، الشهيد مرقوريوس أبو سيفين، الدمشيرية، القديس مارمينا، والملاك ميخائيل.

وذكرت أن جميع الأيقونات المعروضة ترجع إلى القرنين 18 و19 الميلاديين، أما المخطوطات فهي عبارة عن مخطوط البشائر الأربعة، ويشير هذا المخطوط إلى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تظهر في الصفحتين اليمنى واليسرى بعض المقتطفات من إنجيل متى التي تذكر هذا الحدث الجليل. ويبلغ عدد أوراق المخطوط (207) ورقات، أغلبها مزخرفة ومحلاة بالمِداد الأزرق والأحمر، والذهبي.

السنكسار ومخطوط ميامر

وأوضحت أن المعروضات تضم مخطوطا يُمَثِّل الجزء الثاني من السِّنْكِسار، الذي يحتوي على ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، إضافة إلى مخطوط ميامر السيدة العذراء وعجائبها والذي يسرد الأحداث التي وقعت عند مجئ العائلة المقدسة إلى مِصر.