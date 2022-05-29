العناني: برنامج التنمية الخضراء ومسار العائلة المقدسة يدعم السياحة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لدعم السياحة المصرية بكل أشكالها، حيث شهدت الأيام الأخيرة افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، تلاها إعلان استراتيجية السياحة الخضراء وإطلاق برنامج نحو تنمية خضراء لقطاع السياحة وإطلاق الدليل الإرشادي الأول من نوعه للممارسات البيئية في المطاعم، وجميعها خطوات نصب في خدمة قطاع السياحة والعاملين به.

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن العمل يجري للانتهاء من كامل أعمال تجهيز وتأهيل الأماكن التي استقرت بها العائلة المقدسة في المحافظات الثماني التي زارتها العائلة المقدسة وحلت عليها لفترة من الوقت، حيث انتهينا بالكامل من العمل في النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة في ثلاث محافظات، منها محافظة البحيرة التي شهدت احتفالية بالأمس بمناسبة انتهاء الأعمال بها، والتي شملت البنية التحتية وتأهيل أديرتها والتي تعتبر الأكبر على طول المسار وتوفير الخدمات للزوار وتخصيص مناطق للمظلات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن العمل انتهى بالفعل بنقاط أهمها سمنود بمحافظة الغربية وتل بسطا بمحافظة الشرقية وكنيسة العذراء بسخا في محافظة كفر الشيخ.

محافظتان بخلاف القاهرة

وتابع شعراوي في تصريحات لـ«الوطن»، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، فإن الشهر المقبل سيشهد انتهاء الأعمال في محافظتين بخلاف القاهرة ليكون بذلك تم الانتهاء من ست محافظات بالكامل.

الاستثمار في مسار العائلة المقدسة

وتابع وزير التنمية المحلية: «وسنطرح تلك النقاط للاستثمار وتتوالى في الأسابيع المقبلة افتتاح باقي نقاط المسار بالكامل لنكون بذلك جاهزين لاستقبال وفود الحجاج والسياح من كل العالم باختلاف لغاته وجنسياته، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من المستثمرين للاستثمار في مشروع مسار العائلة المقدسة وتوفير الخدمات للسياحة الدينية المنتظر أن تبدأ رحلاتها إلى مصر قريبا، حيث بدأت بعض شركات السياحة بالفعل في استقبال طلبات السفر لمصر وتنفيذ برنامج زيارة المسار كاملا».