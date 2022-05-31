البابا تواضرس ‏يزور دير دميانة بالدقهلية احتفالا بعيد دخول العائلة المقدسة مصر

زار البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، دير القديسة دميانة بمركز بلقاس محافظة الدقهلية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، ‏وذلك في إطار متابعة مسار العائلة المقدسة، وسيتوجه إليه غدا بمدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ، وكان في استقباله قيادات مديرية أمن الدقهلية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، والأنبا صليب مطران كنيسة ميت غمر وبلاد الشرقية، والقمص مكاري غبريال، رئيس كنيسة ماري جرجس بميت دمسيس، والنائب فايق الذكي، عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس.

البابا تواضروس: القديسة دميانة أول شهيدة قبطية مصرية

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، فقد أعرب البابا تواضروس عن سعادته البالغة لوجوده داخل دير القديسة دميانة أول شهيدة قبطية مصرية والتي ضربت أروع الأمثلة في التضحية من أجل الدين.

وأكد على أن الدقهلية من المحافظات العريقة التي قدمت لمصر العديد من الأعلام في شتى المجالات الدينية والفنية والأدبية والسياسية والطبية وغيرها، وسطرت بحروف من نور في سجل التاريخ.

البابا تواضروس يشارك في عشية عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر

يذكر أن زيارة البابا تواضروس الثاني، اليوم، إلى دير الشهيدة العظيمة دميانة بالبراري، جاءت في مستهل زيارته إلى إيبارشية دمياط وكفر الشيخ، وشارك في عشية عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وذلك بحضور الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة.