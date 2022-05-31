استشاري نفسي عن قتل أم لـ أطفالها الثلاثة: شهر مايو سبب الواقعة

علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على واقعة قيام سيدة بالتخلص من أبنائها الثلاثة وترك رسالة لزوجها، إذ ذكر أننا نعيش حاليا في شهر مايو، أي في فترة تغيير فصول السنة، موضحًا أنه في فترة تغيير الفصول يحدث تغيير في الناحية المزاجية لبعض الأشخاص ذوي الاضطرابات الوجدانية، «فيه مرض اسمه اضطراب وجداني وصراع القطبين ينشط فترة تغيير الفصول، الصورة الاكتئابية منه لما تتزايد دون متابعة ودون علاج بتسبب مثل هذه الحوادث».

الصورة الاكتئابية تكون أقل عندما يكون الشخص متزوجًا أو أعزب

وأضاف «فرويز»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تلك الصورة الاكتئابية تكون أقل عندما يكون الشخص متزوجًا أو أعزب، بينما تنشط عندما يكون مُطلقا أو مُطلقة أو مُهمَلا من البعض، «لما واحدة عايشة لوحدها جالها الاكتئابية وعمالة تزيد، مفيش حد بيسأل فيها، الأمور بتوصل لأفكار انتحارية، بتبقى أفكار بتتوارد وتختفي، ثم تبدأ مسيطرة تستدعي التنفيذ، بتحس أن ولادها، لما تخلصهم من الحياة يبقى خلصتهم من النار اللي هما عايشين فيه».

الشعور بالغموض واليأس وفقدان الشغف في كل شيء أمر خطير

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الشعور بالغموض واليأس وفقدان الشغف في كل شيء عندما يسيطر على الشخص قد يتخلص من أبنائه «هي قالت لولادها أنتم مكانكم الجنة مش الأرض السيئة، فضلًا عن شعورها بالذنب، لو قرأنا الرسالة، فيه شعور بالذنب ناحية ولادها، سوء تعامل منها، أو لأفكار محدش يعرفها غيرها الله اعلم، فيه اكتئابية، قد تكون لأسباب لا نعلمها، لكن الاكتئابية دي تنشط في هذه الفترة الزمنية من السنة بصورة عالية جدا».

المرض النفسي ليس عارا أو وصما

وأشار الدكتور جمال فرويز، إلى أن المرض النفسي ليس عارا أو وصما، كون هناك طب نفسي وطبيب نفسي، وهذا المرض له علاج «لو فيه واحد فاقد الشغف، ويعاني من اضطرابات نوم أو أكل، سلوكه بدأ يتغير لازم يشوف الحكاية محتاجة دواء ولا لا، وقتها هنتخلص من مشاكل كتير نحن في غنى عنها، لو استمرينا في إهمال العلاج وإهمال الطب النفسي هيبقى مشكلة كبيرة».