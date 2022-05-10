طبيب نفسي عن واقعة التعدي على طالبي أكتوبر: سيعانيان من متلازمة القلق

علق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، على واقعة تعدي أحد أولياء الأمور على طالبين بأحد المدارس التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية، أثناء إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قائلًا إن الطالبين سيتعرضان لحالة من المشاكل النفسية والصحية وسيكون لذلك أثر نفسي عميق عليهم بما سيمرون به في حياتهم، لأن هذا الفعل سيؤدي إلى حدوث تأخر في النمو وتهتك في بعض أوتار الأيدي، واضطرابات معرفية وصعوبة في التركيز والتحصيل الدراسي وصعوبة نفسية في اجتياز الامتحان، لأن المخ يحتاج لصفاء ذهني من أجل استرجاع المعلومات اللازمة للاختبار.

الطالبان سيعانيان فترة طويلة من متلازمة القلق

وتابع «هندي» لـ«الوطن» بأن الطالبان سيعانيان فترة طويلة من متلازمة القلق، ومنهم من سيعاني من هلاوس بصرية وسمعية، لأن في هذه الفترة من حياتهما ليس ليديهما أي من أنواع الصلابة النفسية، مشيرًا إلى أن الأسوء، إنهما سيصابان بما يطلق عليه «استضرار الألم النفسي»، وهو الشعور بالقسوة العاطفية والخوف من كبار السن، وضعف في الثقة النفسية واضطرابات في النوم وبعض المشاكل السلوكية في حالة عدم تأهيلهم بشكل كافي، ما قد ينتج عنه تسرب تعليمي.

وأضاف استشاري الصحة النفسية بأن هؤلاء الطلاب لابد من احتوائهم بشكل كبير واستيعابهم وامتصاص المشاعر السلبية منهم ومناقشتهم والاستماع لهم وتطبيق القوانين الصارمة الموجودة بالفعل ليستشعر الطلاب وجود العدالة وعدم وجود شعور بالعجز والحرص على عمل المعززات النفسية.

فتح تحقيق من مديرية التربية والتعليم

ويذكر أن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، وجه بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعدِ ولي أمر على طالبين، بأحد المدارس التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية وتطبيق اللوائح المدرسية في تلك الواقعة.