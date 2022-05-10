طبيب نفسي يوضح طرق اكتشاف الشخصيات السامة.. «التوكسيك» في حياتنا

قال الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، إن الإنسان السوي هو المتصالح مع ذاته وينفع ذاته ومن حوله ولا يسبب لهم أي ضرر، أما الشخصية السامة فهي شكل من أشكال المرض النفسي فيؤذي نفسه ويؤذي من حوله بسمومه، وبالاحتكاك معه نشعر بالأذي وعدم الرغبة في التعامل وفي بعض الأحيان يستمد «التوكسيك» وجوده في الحياة ممن حوله من خلال استنزاف طاقتهم.

أنواع الإنسان التوكسيك

وأوضح «يسرى» خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، أن الإنسان التوكسيك ممكن أن يكون طيبا ونصفه بالاكتئاب «يطلق طاقة سلبية من آلام وحزن على من حوله ويتذكر كل ما هو مؤلم ويتوقع كل ما هو سيئ ويبث ذلك في من حوله، ولا يتذكر من الماضي إلا الجانب المؤلم ويجبر من حوله على الدخول في واقعه المؤلم، وقد يتواجد في شكل آخر وهو المؤذي لنفسه وللآخرين»

مقدار من الطاقة والوقت لكل إنسان

وأشار «يسري» إلى أن من يتضرر من أي مشهد لا بد أن يغادره حالا ولا يبقى في مشاهدته لأنه بذلك قد يكون «توكسيك» وهناك من يسمع للوصول إلى كلمة نافعة أو جملة تفيده، والإنسان السوي يعيش من أجل تحسين حياته وحياة من حوله بشكل أساسي، متابعا «كل واحد مننا عنده مقدار من الطاقة والوقت، ومش هنضيع حياتنا واحنا بنحكم على الناس».