وزيرة البيئة: تغير المناخ قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تغير المناخ هو أكثر الأزمات تحديًا في قرننا، وستتوقف الحياة كما نعرفها عن الوجود حيث يهدد تغير المناخ توازن كوكبنا الواحد، وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الشديدة والجفاف المتزايد وارتفاع المحيطات والفيضانات المفاجئة إلى فقدان الأنواع وانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة المخاطر الصحية وتزايد الفقر والنزوح، وذلك خلال كلمة الترحيب بقمة المناخ، والذي نشر على موقع جمهورية مصر العربية الخاص بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، والتي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 6 لـ18 نوفمبر القادم.

البشرية نجت من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية عبر التاريخ

وأضافت «فؤاد»، أنه قد يقول المرء إن المستقبل قاتم لكن البشرية نجت من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية عبر التاريخ، مسلحة بالمعرفة والوحدة والعمل الجاد، هذه المكونات نفسها هي الطريقة الوحيدة لمكافحة تغير المناخ، نعم، عالمنا يتغير وعلينا أن نتغير معه، نحتاج إلى تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، نحتاج إلى تبني سلوكيات جديدة في حياتنا اليومية ونحتاج إلى تكييف الطريقة التي نفكر بها والطريقة التي نتخذ بها القرارات.

لا يزال العالم بحاجة إلى تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه يجب أن تتبنى الإنسانية خفة الحركة والتفكير المبتكر والشمولية والإجراءات المؤثرة، وتتصدر مصر إفريقيًا في مكافحة تغير المناخ منذ اتفاقية باريس، ومن الأمثلة على هذه الجهود ولادة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة ومبادرة التكيف الإفريقية، ومع ذلك، لا يزال العالم بحاجة إلى تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.