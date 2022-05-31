أول فوج إيطالي يضم 186 سائحاً يصل مطار مطروح بعد توقف عامين (صور)

اعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، وصول أولى رحلات طيران «الشارتر» لموسم صيف 2022، إلى مطار مرسى مطروح الدولي، قادمة من دولة إيطاليا، أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمصر، وعلى متنها 186 سائحاً، على أن تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستقبل المطار طائرة أخرى يوم الخميس المقبل، تقل حوالي 130 سائحاً بولندياً.

استقبال السياح بالورد والفنون الشعبية

وقال محافظ مرسى مطروح إنه جرى استقبال السائحين والترحيب بهم بتقديم بعض الرقصات الفلكلورية، مع تقديم الورود والبرشورات الدعائية وكروت البوستال، التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق، ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أي عقبات، من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

رش الطائرة بالمياه لحظة هبوطها بمطار مرسى مطروح

كما قام مطار مرسى مطروح الدولي خلال الاستقبال، برش المياه أمام أول طائرة، ضمن طقوس المطارات حول العالم عند استقبال طائرة جديدة، تقوم بأول رحلة للمطار، حيث يتم استقبال هذه الطائرة باستخدام خراطيم المياه القوية، ورش المياه على شكل قوس كبير، يحيط بالطائرة، عند هبوطها أرض المطار، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية فنية قدمتها فرقة مطروح للفنون الشعبية، بالتنسيق مع مديرية الثقافة، حيث تضمنت الاحتفالية عروضا فلكلورية وأغانى تراثية وعروض تنورة، نالت استحسان السائحين بصورة كبيرة لدرجة المشاركة فيها.

استئناف الشارتر من إيطاليا بعد توقف

وأكد محافظ مطروح استئناف رحلات طيران الشارتر القادمة من دولة إيطاليا، بعد توقف استمر لمدة عامين، حيث كانت آخر الرحلات القادمة من إيطاليا في عام 2019، مع التأكيد على أهمية تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية الوافدة إلى مطروح، وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظة، ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.