«فؤاد»: تغير المناخ أكبر تهديد للبشرية.. ونسعى لابتكار حلول قابلة للتنفيذ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مؤتمر التغير المناخي «COP 27» يسعى لتكريس الجهود من أجل تسليط الضوء على التكيف، ويحتاج مؤتمر الأطراف إلى ابتكار حلول قابلة للتنفيذ، ولا يمكن تحقيق أي إجراء بدون الأدوات التمكينية اللازمة، وهي التمويل والعلوم.

شرم الشيخ موطن بيئات التنوع البيولوجي الفريدة

وأضافت «فؤاد»، خلال كلمة الترحيب بقمة المناخ، التي نشرت على موقع جمهورية مصر العربية الخاص بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، أن الجمع بين ممثلي الدولة والمجتمع المدني والشباب والنساء والفئات الضعيفة والقطاع الخاص معًا في مدينة شرم الشيخ الساحرة في نوفمبر 2022، يعد أفضل حافز لتحقيق نتائج حقيقية وقابلة للتطبيق ومجدية.

تغير المناخ أكبر تهديد للبشرية

وأوضحت وزيرة البيئة، أن شرم الشيخ موطن لبيئات التنوع البيولوجي الفريدة مثل غابات المانغروف التي توضح أهمية الحلول القائمة على الطبيعة في مكافحة تغير المناخ، ويكمن حل مشكلة تغير المناخ في أرضنا وفي أذهاننا وفي حدود قدراتنا، لذلك دعونا نتعاون معًا لاتخاذ خطوات ملموسة للاستعداد والاستجابة لأكبر تهديد للبشرية.