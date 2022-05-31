«العفو الرئاسي»: ننتظر خروج مجموعة من الشباب المحبوسين الخميس المقبل

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه من المنتظر خروج مجموعة من الشباب المحبوسين يوم الخميس المقبل، بعد فحص دقيق لكل حالة من الشباب المحبوسين، موضحًا أن سياسات لجنة العفو ترتبط بدراسة حالات الشباب المحبوسين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويُعرض على شاشة «دي إم سي».

عمل لجنة العفو الرئاسي مستمرة حتى الانتهاء من خروج الأعداد المستهدفة

وأضاف «الخولي»، أن عمل لجنة العفو الرئاسي مستمرة لحين الانتهاء من خروج كل الأعداد المستهدفة بالخروج بعفو رئاسي من السجون، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك تنسيقا كاملا مع كل الجهات المعنية من أجل الإفراج عن الشباب المحبوسين الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، بشرط عدم ارتكاب جرائم عنف وألا يكون المحبوس قد ثبتت إدانته في جرائم تحريض أو قضايا إرهاب، وكذلك كل من تلوثت يده بالدماء وتورط في حمل السلاح ضد الدولة.

اللجنة لا يقتصر دورها على مساعدة المحبوسين من الشباب

وأشار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن اللجنة لا يقتصر دورها على مساعدة المحبوسين من الشباب والغارمين والغارمات على الخروج من السجن فحسب، وإنما أيضا مساعدتهم على العودة لحياتهم بشكل طبيعي، إذ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه سابقًا بدمج المفرج عنهم مجتمعيا بعودة المفصولين إلى عملهم، وعودة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم.