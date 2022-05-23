طارق الخولي: قائمة جديدة للعفو خلال أيام.. ولن يخرج أي متورط في الإرهاب

كشف النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك قائمة جديدة للعفو الرئاسي خلال أيام، موضحًا: «هذه القائمة لن تتضمن فقط المحبوسين في قضايا رأي، لكن لأول مرة منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، ستشمل خروج عدد من الغارمين والغارمات، من خلال سلسلة من المباحثات الفترة الماضية للجنة، لتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات أيضًا».

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، أن «القائمة القادمة التي ستصدر في غضون أيام، تم العمل عليها من خلال عمليات البحث المستمرة، وتلقي البيانات، سواء بشكل مباشر أو من خلال الجهات التي نتلقى البيانات من خلالها، سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، أو الرابط الإلكتروني أو الإبلاغ المباشر».

إعادة تفعيل عمل اللجنة

تابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، جرى تفعيل المعايير الموضوعة لنشاطها في عميات البحث والفحص الأخيرة، إذ تشترط تلك المعايير، أن لا يكون المحبوس منتميا لتنظيم إرهابي أو ارتكب أعمال عنف.

معايير موضوعية

أشار إلى أن تطبيق المعايير، جرى وفقا لمعايير موضوعية، بغض النظر عن أسماء الأشخاص أو مكانتهم، مردفًا: «حيث تم تطبيق تلك المعايير بشكل مجرد، بغض النظر عن الأسماء، عبر السعي بالقدرة على إرسال أكبر عدد من البيانات، مع الحرص الشديد لمنع تسلل أي أسماء قد تشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، أو كانت ضالعة في الانتماء لتنظيمات إرهابية، ولن نكون سبباً في خروج أي شخص متورط في عمليات إرهابية، يؤثر على الأمن القومي».