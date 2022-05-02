طارق الخولي يكشف كواليس تهديده من الإخوان: أسامة ياسين قالي ديتك رصاصة

شهدت مصر أسوأ لحظات تاريخها في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي أثبتت فشلها في إدارة حكم البلاد، عقب تولي المعزول محمد مرسي الحكم، لتبدأ الجماعة في أخونة الدولة، والسيطرة على جميع أجهزتها، ومحاولة تجنيد القيادات الثورية، والشخصيات المؤثرة في المجمتع المصري، فضلا عن تهديدهم وترويعهم.

وقال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل، الذي ظهر في الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار3، للإدلاء بشهادته عن الفترة الصعبة التي عاشتها مصر خلال حكم الإخوان، إن جماعة الإخوان أظهرت وجهها الفاشي باغتيالات المتظاهرين، مشيرا إلى أن حضور قتلة السادات انتصارات أكتوبر، كان رسالة استعراض من الإرهابية.

الخولي يتعرض لتهديد بالاغتيال من الاخوان

أضاف «الخولي» أنه تعرض لتهديد بالاغتيال من الإخوان، حينما طلب منه أسامة ياسين وزير الشباب الإخواني، تولي منصب كبير يختاره، مقابل السيطرة على الشباب المعارض: «عندما عرض علي أسامة ياسين بشكل واضح، أن أحصل على منصب معين أختاره، سواء كان في مجلس الشعب أو الشورى أو في المحافظات، كان المقابل استخدام الجماعات الاحتجاجية، ليس استخدامها طول الوقت في التأييد، من الممكن استخدامها ظاهريا في المعارضة أمام الرأي العام، عندما رفضت، كان هناك استخدام العنصر الآخر وهو الترهيب، وقال لي أسامة ياسين بشكل واضح وصارم «أنت على القوائم وديتك رصاصة في أي مظاهرة، دا كان تهديد واضح بالاغتيال، ودا اللي شفناه واضح».

اغتيالات في محيط قصر الاتحادية

قال «الخولي» خلال الحلقة الـ30 من مسلسل الاختيار 3، التي عرضت شهادات وثائقية وتسجيلات صوتية، تعرض للمرة الأولى، إن مليشيات الإخوان كانت تسمى بالفرق الرياضية، منها الفرقة «95»، فرق مكونة من مفتولي العضلات والرياضين الشباب، كانت فرق أشبه بتكتيكات عسكرية، منظمة في تحركاتها، وهناك قائد لكل مجموعة، مؤكدا أن البشاعة التي وصلت لها الجماعة من الاعتداء على المتظاهرين وإراقة الدماء، والاغتيالات التي حدثت أثناء المظاهرات، التي ظهرت بشكل فج في محيط قصر الاتحادية، كانت الوجه القبيح لهذه الجماعة الإرهابية.

الخولي: الإخوان استدعوا النموذج الإيراني في إدارة الحكم

تابع الخولي، أن الإخوان كانوا يستدعوا النموذج «الأردوغاني» التركي، في فكرة إدارتهم للحكم في البداية، لكن وجدوا أن الأقرب لتنفيذ ما يروه ويسعوا إليه، هو المخطط الإيراني، والقدرة على وجود ذراع عسكري.