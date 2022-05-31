«أوقاف مطروح» تنظم 20 أمسية دعوية بالمساجد من الحمام إلى السلوم

نظمت مديرية الأوقاف بمطروح، مساء اليوم، 20 أمسية دينية قدمها علماء وأئمة بـ«أوقاف مطروح» من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، تحت شعار «وحدة الصف غاية العبادات الحج نموذجا»، ويقودها فضيلة الشيخ حسن محمد عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف.

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن وجوب الاعتصام وجمع الكلمة ووحدة الصف، وأن هذا مما أوجبه الشرع وأيده العقل ويُعدُّ ضرورة وطنية وهو يتجلى واضحا في شعيرة الحج الأكبر، حيث تلهج الألسنة بتلبية واحدة ويتحد المؤمنون في لباس واحد هي ملابس الإحرام، ويتجهون لقبلة واحدة ويقفون على صعيد واحد على عرفات الله يجأرون بالدعاء والذكر لرب واحد، وأن هذه الصورة المثلى التي يرتضيها الله تعالى لهذه الأمة، حيث قال تعالى «وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون»، وهذا أدعى لقوتها وبقائها وحمايتها مما يحاك لها وهذه الصورة التي يرتضيها الله لعباده.

خطاب لمن يريدون تقسم المجتمع

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في كلمته بالمسجد الكبير، خطابا لمن يريدون تقسيم المجتمع ويشجعون الفرقة التي تؤدي إلى العنف والتطرف، أن يتوبوا إلى ربهم ويثوبوا إلى رشدهم.

وامتدت الأمسيات عبر أئمة غرب في المساجد الكبرى «العوام والتنعيم والحرمين والفاروق عمر»، ونظمت إدارة أوقاف شرق أمسيتين بمسجد الأفراد ومسجد أبو بكر الصديق، وتوالت الأمسيات بجميع الإدارات الفرعية بأنحاء المحافظة.

أمسيات في مساجد المدن الكبرى

وفي سيوة، أقيمت الأمسية بالمسجد الكبير بقرية أبو شروف، وفي السلوم بمسجدي الكبير والفتح، وفي النجيلة بمسجد الفاروق عمر، وكذا في براني بمسجد الصحابة، وفي الإدارات الشرقية أقميت أمسيتان بمدينة الضبعة بمسجدي التوحيد والكبير، وبإدارة العلمين أقيمت الأمسيات في مسجدي عبدالله «الديشتي سابقا» والكبير بسيدي عبدالرحمن.

وفي مدينة الحمام أقيمت الأمسيات بالمسجد الكبير بمدينة الحمام ومسجد القرية الحمراء، بمتابعة ومشاركة مديري الإدارات الفرعية، وقد لاقت هذه الأمسيات تجاوبا كبيرا من المواطنين الذين طالبوا بزيادتها، وعلى الفور وعد مدير المديرية بمضاعفتها في شهر ذي القعدة استعدادا لموسم الحج.