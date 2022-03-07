أوقاف مطروح: 10 ضوابط لأداء صلاة التراويح بالمساجد في رمضان

أعلن الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، عن فتح جميع المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والمساجد الأهلية التي تشرف عليها مديرية أوقاف مطروح لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال تطبيق 10 ضوابط أقرتها الوزارة بتعليمات مشددة واجبة التطبيق، وجرى مخاطبة جميع مديري إدارات الأوقاف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من الحمام شرقاَ وحتى السلوم غرباَ وسيوة جنوباَ، للالتزام بهذه الضوابط والإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان بكافة المساجد.

استعدادات شهر رمضان وتكريم المحالين للتقاعد

ووجَّه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح قيادات المديرية بأهمية الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وذلك على هامش احتفالية بقاعة مؤتمرات مسجد «العوام»، لتكريم بعض العاملين بالأوقاف المحالين للمعاش، ودعا إلى إظهار بيوت الله بالصورة اللائقة بها.

وقام «عبد البصير» بتكريم من سبق لهم العمل بإدارة أوقاف غرب مطروح وبلغوا سن التقاعد، في لقاء أسري يعلوه لمسة وفاء وحسن عهد من أوقاف مطروح، بحضور الشيخ محمود عمر الفاروق، مدير الدعوة.

ومن بين المكرّمين عدد من مديري إدارة أوقاف غرب مطروح، وبعض عمال المساجد الذين اقتربوا من سن التقاعد، وأثنى وكيل الوزارة على الروح الطيبة بين أئمة مطروح، سواء القدامى أو الجدد، حيث يربطهم رحم العلم وتحفهم روح الأخوّة والمحبة، مما يجعلهم في مقدمة الأمة والدعاة خُلقاً وجهداً وعلماً.

ضوابط صلاة التراويح في رمضان

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح على أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بها، والتي قررتها وزارة الأوقاف، وتتضمن 10 ضوابط لأداء صلاة التراويح في المساجد بمطروح، خلال شهر رمضان، ومنها:

- ارتداء الكمامة.

- اصطحاب المصلى الشخصي.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

- استمرار عدم فتح الأضرحة.

- استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

- عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

- عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

- السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

- استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح، وذلك أخذاً بالأسباب وحفاظاً على النفس والأرواح.