اليوم.. بدء التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023، اليوم، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات ولمدة شهر على أن ينتهي التسجيل يوم 30 يونيو المقبل 2022.

التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.. على موقع الوزارة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إتاحة التسجيل إلكترونيا لأولياء الأمور للتقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمي والرسمي لغات.

شروط التقديم لأولى ابتدائي ورياض الأطفال

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، أن يكون سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن (6 سنوات) ولا يزيد عن (9 سنوات).

وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، قالت وزارة التعليم، ألا يقل سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 2023/2022، عن (4 سنوات) بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات ولا يقبل أي طفل أقل من السن المحددة، مشيراً إلى أن المديريات التعليمية بكل محافظة مسؤولة عن التنسيق وفقا للأعداد المتقدمة والكثافة وظروف كل محافظة.

التأكد من الرقم القومي

وبالنسبة للمدارس الرسمية لغات، شددت وزارة التعليم، على التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل والبيانات بدقة طبقا لشهادة الميلاد حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2022 إلكترونيا، والالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة بكل محافظة.

التقديم للطلاب الوافدين

وفيما يخص التقديم للطلاب الوافدين، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم التقديم في الإدارة التعليمية التابع لها، وتقديم أوراق التقدم على أن تقوم المديريات بمراجعتها إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا على قاعدة البيانات المركزية.