عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان نتيجة أولى وتانية ثانوي الخميس المقبل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة سنوات النقل تعلن على «مستوى المدارس» وليس مركزيا، وإن الجزء المقالي بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جرى تصحيحه على مستوى المدرسة.

لا مواعيد محددة لإعلان نتائج أولى وتانية ثانوي

وأضاف وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي ليس لها موعد تحدده الوزارة وإنما كل مدرسة تعلنها على حدة.

لا صحة لإعلان النتائج يوم الخميس

وأكد وزير التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الخميس ليس له أي أساس من الصحة.