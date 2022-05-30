«التعليم»: نستهدف تحقيق المستوى الألماني في المجالات الفنية والصناعية

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفني، أن العمل على إنشاء وتطوير المدارس التكنولوجية التطبيقية تسير على قدم وساق، إذ جرى الانتهاء من تطوير وإنشاء 38 مدرسة هذا العام، وجميع تلك المدارس تتسم بالتكنولوجيا التطبيقية في مجالات عديدة ومختلفة مثل الاتصالات والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تكنولوجيا السكك الحديدية، وكذلك تكنولوجيا الصناعات الحديثة بالكمبيوتر، موضحًا أنه يتمنى تحقيق المستوى الألماني في المجالات الفنية والصناعية.

حالات الغش في الامتحانات قليلة

أضاف «مجاهد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة التربية والتعليم، تُشارك ممثلي الصناعة في إجراء الامتحانات العملية للطلاب بجانب المعلمين في مجالات متعددة مثل الزراعة والصناعة والفندقة والتجارة، مردفًا أن الطلاب الذين يمكنهم الانضمام إلى هذه المدارس التكنولوجية هم الحاصلين على مجموع يبدأ من 275 حتى 280 ، بالإضافة إلى العديد من اختبارات القبول، مؤكدًا أن حالات الغش في الامتحانات قليلة ويتم التشديد على عدم دخول الموبايلات من خلال التفتيش.

الإقبال على التقديم كبير من الطلاب

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفني، إلى أن المنهجية الحديثة المطبقة في التعليم الفني تطبق حاليا بعدد قليل من الطلاب وعدد قليل من المناهج وستطبق هذه المنهجية على جميع الطلاب في التعليم الفني على مستوى الجمهورية، كما أن هناك مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الاتصالات وفي صعيد مصر في المجال الزراعي وفي مجال الاتصالات مع شركة وي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الإقبال على التقديم كبير من الطلاب.