وزيرة الثقافة تكرم 16 شخصية من رموز الكونسرفتوار في حفله السنوي

في ليلة عنوانها الإبداع والوفاء، كرَّمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، 16 شخصية من رموز المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وذلك خلال حفله السنوي الذي أقيم على مسرح الأوبرا الكبير.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور هشام جمال نائب رئيس أكاديمية الفنون، الدكتورة نسرين رشدى عميد المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) والمشرف الفني على الحفل، الدكتورة أماني سعد وكيل المعهد وعدد من أساتذة وعمداء معاهد الأكاديمية.

عبد الدايم: الكونسرفتوار أحد الكيانات الفنية الفريدة لإعداد أجيال من فرسان الإبداع المصري

قالت عبد الدايم إن المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) أحد الكيانات الفريدة الهادفة لخلق كوادر متخصصة فى العزف والتأليف الموسيقى والغناء الأوبرالي طبقاً للمستويات الفنية العالمية، وأكدت أنه صرح تعليمي مميز يعمل على إعداد أجيال من فرسان الإبداع المصري، وأشادت بالمستوى الفنى للمشاركين فى الحفل من أبناء الكونسرفتوار وحثتهم على مواصلة بذل الجهد حرصا على استمرار التفوق .

وكانت وزيرة الثقافة قد كرمت كل من الدكتور حسن شرارة ، الدكتور محمد حمدي ، الدكتور مجدي بغدادي ، الدكتورة ليلي الصياد ، الدكتورة سميرة ميشيل ، الدكتورة عايدة دانيال ، الدكتورة حنان ابو المجد ، الدكتورة ايمان مصطفي ، الدكتور محمد عبد الوهاب ، الدكتور فوري الشامي ، الدكتورة عواطف الشرقاوي ، الدكتور سامي ابراهيم ، الدكتورة نيبال منيب ، الدكتورة عائشة حمدي ، الدكتورة وفاء صلاح الى جانب اسم الراحل الدكتور اشرف هيكل .

وخلال الحفل قدم أوركسترا براعم الكونسرفتوار بقيادة المايسترو الدكتور سامى إبراهيم مجموعة متميزة من المؤلفات الكلاسيكية التى عكست براعة المواهب الواعدة ، كما عزف أوركسترا الكونسرفتوار السيمفوني بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى عددا من أهم الأعمال العالمية بمشاركة مجموعة من الفنانين المميزين هم مغنية الأوبرا السوبرانو العالمية الدكتورة إيمان مصطفى ، عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة ، عازف الكلارنيت الدكتور محمد حمدى.