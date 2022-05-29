وزيرة الثقافة تفتتح معرضا وثائقيا وآخر للكتاب بمؤتمر «عشرينيات»

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرضا وثائقيا وآخر للكتاب، يصاحبان فعاليات مؤتمر «عشرينيات القرن العشرين علامات فارقة وإنجازات مضيئة».. ويقاما ببهو المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

عبد الدايم: المعروضات تشمل وثائق تاريخية

يضم المعرضان، عدد من الوثائق النادرة التي تؤرخ لحقبة عشرينيات القرن الماضي، أعدته دار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، إذ أشادت «عبد الدايم»، بالتعددية التي اتسمت بها المعروضات، التي تشمل مجالات معرفية متنوعة، إلى جانب وثائق تاريخية تروي أحداثا مؤثرة خلال حقبة العشرينيات من القرن الماضي، ووجهت بمنح تخفيضات تصل إلى 50‎%‎ على الإصدارات، ما يؤكد الحرص على إتاحة المعرفة لكل فئات المجتمع، استمرارا لتنفيذ الخطوات الهادفة إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية.

الوثائق المعروضة

من الجدير بالذكر، أن الوثائق المعروضة تضم مرسوما بقانون لإنشاء الجامعة المصرية، مرسوم باعتماد قانون جمعية الهلال الأحمر المصرية، تأسيس بنك مصر، مرسوم إنشاء مصلحة التموين، قانون جمعية محبي الفنون الجميلة وغيرها، أما إصدارات وزارة الثقافة، تشمل مختلف مجالات العلوم والآداب والفنون والرواية والتاريخ.

وشهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة صباح اليوم، إطلاق مؤتمر عشرينات القرن الماضي الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة على مدار يومين للاحتفال برموز الوطن في المجالات السياسية والثقافية والفنية عبر مجموعة من الفعاليات، وشهد حضور اطلاق المؤتمر قيادات وزارة الثقافة وعدد من رموز مصر من بينهم الشاعر احمد عبد المعطي حجازي، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور حسام بدراوي.