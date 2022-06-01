انطلاق فعاليات ملتقى أكاديمية الهندسة وعلوم الاتصال بحضور «مسلم»

انطلقت فعاليات الملتقى العلمي السنوي تحت عنوان «الإعلام والتنمية الأسرية.. تجارب محلية ودولية»، للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والدكتور عادل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية ومنسق عام المؤتمر، والدكتور خالد عبدالجواد، عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية.

تحليل التجارب المحلية والدولية في مجال الإعلام السكاني

يشارك في الملتقى، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، وأستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور ياسر جمال، مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، وطارق الشناوي، الناقد الفني.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، إنّ الملتقى العلمي للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، يستهدف تحليل التجارب المحلية والدولية في مجال الإعلام السكاني، واستخلاص رؤية مستقبلية لتطوير الأداء الإعلامي، في مجال التعامل مع التنمية الأسرية بشكل عام والقضية السكانية بشكل خاص.