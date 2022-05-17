قرعة حج وزارة التضامن الاجتماعي.. موعد إعلان النتائج وكيفية توزيع حصة الجمعيات

حددت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، موعد إعلان النتائج النهائية لحج الجمعيات الأهلية، موضحة أنها تجرى عبر قرعة تكون بشكل إلكتروني وعلني، وبشكل مركزي على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي برعايتها.

نتائج القرعة العلنية

وأشارت المؤسسة في بيانها، إلى أن ذلك سيكون عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، ويحضرها ممثلين عن كل محافظة، على أن تعلن نتائج القرعة العلنية عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة الإلكترونية، وتنشر بمديريات وزارة التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية.

وأعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج شروط حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، وهي:

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما في نهاية شهر يونية 2022.

- التمتع بصحة جيدة بحيث يكون خالي من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية وكذلك الأمراض العصبية والنفسية، وبما يمكنه من أداء المناسك معتمدا على ذاته.

- الحصول على إحدى اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، ولم يسبق له القيام بأداء مناسك الحج من قبل طوال حياته، وأن يكون مسجلاً بعضوية الجمعية وقت تقديم الطلب ويسدد الاشتراك السنوي.

كيفية توزيع حصة حج الجمعيات الأهلية 2022

وتوزع حصة الجمعيات الأهلية لعام 2022 بحسب نسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات المقدم لحج 2022، وسيكون لكل بعثة شرفية مرافق للحجاج بمعدل مشرف لكل 44 حاجا بحد أقصى، كما أعلنت وزارة التضامن أنه جرى إغلاق باب التقديم لحج الجمعيات الأسبوع الماضي، إذ كان 12 مايو آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات، الخميس الموافق 12 مايو، على أن لا تمد فترة التقديم.

وبحسب البيان الذي أصدرته المؤسسة، فإن قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 ستكون خلال أيام، ويلتزم الحاج الفائز بالتوقيع على عقد رحلة الحج المتضمن الذي يتضمن حقوق وواجبات والتزامات كل طرف.