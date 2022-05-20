القضية السكانية والزواج المبكر على رأس فعاليات جلسات الدوار ضمن «حياة كريمة»

أقام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، فعاليات جلسات الدوار بالمسجد الكبير بالبرج القديم ببرج العرب، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تناول القضية السكانية والزواج المبكر ضمن «حياة كريمة»

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن النقاش داخل الجلسة تضمَّن موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخطورة الزواج المبكر وأسس التربية السليمة للأبناء.

جاء ذلك بحضور متطوعي مؤسسة حياة كريمة ومقررات وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة، بالإسكندرية.

ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

وكان فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، قد أقام ندوة تدريب برنامج ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا، وذلك بقرية أبو صير - نجع السمالوس، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن فعاليات جلسات الدوار، وتضمن النقاش داخل الجلسة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

وفي محافظة الغربية، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، جلسات الدوار، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور متطوعي مؤسسة حياة كريمة والأهالي في الوحدة الصحية بقرية دهتوره التابعة للوحدة المحلية حانوت مركز زفتى، وتضمن النقاش داخل الجلسة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

تفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات ضمن حياة كريمة

وفي سياق منفصل، كانت قد تابعت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة، أنشطة وحدة سكان محافظة سوهاج، حيث نفذت الوحدة ندوة تحت عنوان مبادرة «مصر أفضل مع حياة كريمة» لعدد 75 من أهالي المركز والقرى، وبمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، لمناقشة الزيادة السكانية وخطورتها، وذلك بالوحدة المحلية بنجا مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

مشاكل الكثافة السكانية ضمن حياة كريمة

وخلال الندوة تحدث المتخصصون عن مشاكل الكثافة السكانية وأخطارها على المجتمع، وطرق إيجاد حلول جذرية لحل هذه المشكلة، وكذلك تأثير هذه المشكلة على المرافق العامة للدولة، والمشكلات التي تواجه الإدارة المحلية، وتوفير كل الخدمات العامة للمواطنين.