«فخري عياد» مديرا للمفرخ السمكي في العباسة بالشرقية

أصدر الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، قرارا بندب المهندس فخري فكري أحمد عبدالحميد عياد، لتسيير أعمال المفرخ السمكي بالعباسة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن اصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وسير العمل وحسن تنظيمه وللصالح العام.

وحصل على بكالوريوس زراعة، وتم تعيينه بالمفرخ السمكي بالعباسة في 2004 حتى وصل إلى الدرجة الأولى، وتولى نائب مدير المفرخ «مدير الإنتاج والتشغيل»، واكتسب خبرات كبيرة في مجال التفريخ بأنواعها، والاستزارع السمكي، وحصل على دورات عديده في الاستزراع السمكي والتفريخ الصناعي، وتنمية المهارات وإعداد القادة.

توعية منظمات المجتمع المدني بأهمية المشروعات القومية

والمفرخ السمكي بالعباسة، هو إحدى المفرخات التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمختصة بتفريخ أسماك البلطي والمبروك بأنواعه المختلفة، من أجل توعية الطلاب ومنظمات المجتمع المدني بدور المشروعات القومية في إثراء الاقتصاد الوطني.

تفريخ الأسماك

والمفرخ مختص بتفريخ الأسماك من المياه العذبة، وينتج أسماك البلطي والمبروك وحيد الجنس لتحقيق معدلات أعلى، ويعمل على كسر حلقة الزواج بين الإناث والذكور، ويصل حجم إنتاج المفرخ إلى الملايين من زريعة البلطي ليوزع على المزارع السمكية الأهلية والمصادر الطبيعية للبحيرات، ولزيادة مخزون الثروة السمكية.