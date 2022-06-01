«مصر للزيوت»: الزيت التمويني «مدعوم» رغم ارتفاعه عالمياً

قالت شركة مصر للزيوت والصابون، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في بيان إفصاح للبورصة المصرية، اليوم، إن تسعير الزيت التمويني خاضع لقرارات مجلس الوزراء، في إشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة لا يملك قراراً بشأن التسعير.

1533 مليون جنيه قيمة مبيعات الزيت التمويني

تصريحات الشركة الحكومية، جاءت رداً على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمُرسل إلى البورصة المصرية اليوم الأربعاء، حيث لاحظ الجهاز الرقابي، أن جملة إيرادات النشاط بلغت 1636 مليون جنيه، متضمنة 1533 مليون جنيه قيمة مبيعات الزيت التمويني بنسبة 95% من إجمالي الإيرادات.

وأشار الجهاز الرقابي إلى أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على مبيعات الزيت التمويني في تحقيق إيراداتها، وأنها حققت خسائر بلغت 13 مليون جنيه من مبيعات الزيت التمويني عبوة 0.8 لتر وعبوة 1 لتر، نظراً لانخفاض أسعار بيعهما عن سعر التكلفة الفعلي.

وأمام ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن وجود مخزون سلعي وأصنافاً راكدة وبطيئة الحركة بتكلفة 2.7 مليون جنيه منها 6.6 طن نيكل كتالست بقيمة 398 ألف جنيه منتهية الصلاحية، تعهدت الشركة بإعادة عرض الصنف للبيع مرة أخرى.

الدولة تقدم الزيت مدعماً لمستحقي الدعم

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت زيادة سعر زجاجة الزيت التمويني أول مايو الماضي، ليصل إلى 23 جنيها الزجاجة 0.8 لتر، لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الزيوت عالمياً، ورغم ذلك لا تزال الدولة تقدم الزيت مدعماً لمستحقي الدعم المقيدين على البطاقات التموينية، بينما بلغ سعر كيلو السكر 10.5 جنيه، و10 جنيهات للأرز، و 7.5 جنيه للفول، و11 جنيها للعدس.