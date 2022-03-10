بُشرة خير.. «الإسكندرية للزيوت»: لا زيادة في أسعار الزيت التمويني

طمأنت شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، المواطنين، وأعلنت التزامها باستقرار أسعار الزيت التمويني الذي يباع ضمن البطاقات التموينية وأكدت الشركة في بيان إفصاح للبورصة قبل أسابيع، بشأن المخزون السلعي من الزيت، والالتزام بالتوريد بأسعار البيع الرسمية المدعمة على البطاقات التموينية.

وقال أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إن شركته ملتزمة بتسعير الزيت التمويني وفق تعليمات وقرارات الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ملتزمون بتسعيرة الزيت التمويني

وأضاف «عبد الوهاب» لـ«الوطن» أن هناك ارتفاع في أسعار الزيت الحر عالميا لعدة أسباب خارجية تتعلق بالحرب الروسية- الأوكرانية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميا وتخطيه حاجز الـ100 دولار للبرميل الواحد خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بارتفاعات جديدة مقبلة.

وأوضح «عبد الوهاب» أن شركته ملتزمة بتسعير الزيت التمويني، وفق تعليمات وقرارات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا على أن ارتفاع أسعار الزيت الذي يباع في السوق الحر يرجع إلى أسباب متعددة، يأتي في المقدمة منها الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي أثرت على واردات الزيت، مثل زيت عباد الشمس من أوكرانيا وروسيا.

أسعار النفط والزيت بينهما علاقة وطيدة

وحول السبب الثاني، قال رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إن شركات تصنيع الوقود الحيوي سواء المحلية أو العالمية تستبدل الزيت بالنفط في تصنيع الوقود الحيوي عند ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، لتقليل التكلفة والنفقات، مشيرا إلى أن أسعار النفط وأسعار الزيت بينهما علاقة وطيدة، إذا ارتفع الأول ارتفع الثاني والعكس صحيح.

وأشار «عبد الوهاب» إلى أن شركته تنتج ما لا يقل عن 15 ألف طن من الزيوت التموينية المعبأة على مدار العام، لافتا إلى أن إجمالي إنتاج الزيوت التي تباع علي البطاقات التموينية بعد إضافة إنتاج الشركات الأخرى الشقيقة يصل إلى نحو 70 ألف طن من الزيوت التموينية على مدار العام، إلى جانب 12 ألف طن سنويا من المنظفات، علاوة على 3 الآف طن من الصابون.

يذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات التي تعمل تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991، الذي ينظم عمل شركات قطاع الأعمال العام.