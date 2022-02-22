«مصر للزيوت»: مجلس الوزراء يحدد أسعار الزيت التمويني

قالت شركة مصر للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إن تكلفة النشاط تأثرت في 31 ديسمبر 2021 بنحو 18.7 مليون جنيه قيمة الزيادة في مخزون الإنتاج التام وغير التام في آخر المدة.

مصر للزيوت ترد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات

وأكدت مصر للزيوت في تقرير لها ردا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المنشور وفقاً للبورصة المصرية أن أسعار الزيت التمويني يتم تحديدها سياديا من مجلس الوزراء المصري بعدما عقب الجهاز المركزي للمحاسبات حول زيادة الإيرادات خلال الفترة حتى 31 ديسمبر 2021 بلغت 1.1 مليار جنيه متضمنة نحو 972 مليون جنيه قيمة المبيعات الزيت التمويني وبنسبة 96% من إجمالي الإيرادات نظرا لاعتماد الشركة بصفة أساسية على المبيعات من الزيت التمويني في تحقيق إيراداتها.

وأشارت مصر للزيوت إلى ملاحظة المركزي للمحاسبات أن الشركة حققت خسائر بلغت 18.5 مليون جنيه من مبيعات الزيت التمويني عبوة 0.8 لتر وواحد لتر نظرا لانخفاض أسعار البيع عن أسعار التكلفة حيث بلغت تكلفة الطن من العبوة 0.8 لتر نحو 24200 جنيه ولعبوة الواحد لتر نحو 24420 جنيه في حين بلغ متوسط أسعار البيع نحو 23940 جنيه و23994 جنيه على التوالي مما أثر على نتائج أعمال تلك الفترة مطالبا مصر للزيوت بإعادة النظر في الأسعار وهو ماردت عليه الأخيرة «أن الأسعار يحددها مجلس الوزراء بشكل سيادي».

ثبات أسعار الزيوت

وشهدت أسعار الزيت التمويني ثباتا في الأسعار ضمن قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر فبراير الحالي في السعر الرسمي الذي أعلن في شهر أكتوبر الماضي وفقاً لوزارة التموين.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 40 ألف منفذ تمويني، السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية من المنافذ الكائنة في نفس محافظة صدور بطاقة التموين.