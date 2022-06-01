الراقصة المصرية يارا صالح تشارك في فيلم قصير من إنتاج Spotify

تشارك الراقصة ومصممة الرقصات المصرية، يارا صالح، في الفيلم القصير «Music That Moves»، حيث أطلق Spotify سلسلة Music That Moves، وهي سلسلة مُحتوى جديدة تروي قصصًا عن الموسيقى المحلية في بلدان مختلفة.

في الفيلم الأول الذي يحمل اسم «Music That Moves»، من هذه السلسلة، يحاول Spotify التعرف عن قرب على موسيقى Amapiano، تلك الظاهرة الثقافية التي باتت تبسط هيمنتها على الموسيقى الإفريقية في كل أنحاء العالم وتواصل الانتشار غربًا وشرقًا، من المغرب وشمال إفريقيا إلى أوروبا وشرق آسيا وأماكن أخرى حول العالم.

غزت موسيقى Amapiano العالم، وهي مزيج من أنواع موسيقية مختلفة مثل الـHouse والـjazz والـlounge. وظهرت بشكل تجاري في جنوب إفريقيا في العام 2019، وسرعان ما انتشرت إلى بلدان بعيدة مثل اليابان وفرنسا والمغرب.

يارا صالح تشارك في الفيلم القصير Music That Moves

تعليقا على مشاركتها في الفيلم القصير «Music That Moves»، قالت يارا صالح: «بصفتي راقصة مصرية، أنا منجذبة بشكل طبيعي إلى الأصوات والإيقاعات الغنية بالثقافة والتاريخ. كان هناك ارتفاع كبير في موجة الرقص والموسيقى الإفريقية في جميع أنحاء مصر في العامين الماضيين، مما ألقى بدوره الضوء على أنواع أخرى من مختلف البلدان الأفريقية مثل أمابيانو».

وتابعت: «أمابيانو هو نوع مبدع للغاية. إن الموسيقى والمشاعر المعقدة تجعلها فريدة من نوعها وجذابة بشكل استثنائي بالنسبة لي».

يارا صالح تتحدث عن Spotify

بينما كان يُنظر إلى نيجيريا مؤخرًا على أنها مركز ثقافي للموسيقى الإفريقية، حيث تهيمن على الإنتاج الموسيقي الذي تصدره القارة للخارج بفضل فنانين مثل Burna Boy وWizkid وDaVido وTems، فإن Amapiano تُعد أحدث إصدار يضع جنوب إفريقيا وفنانيها على الخريطة الدولية.