تشييع جثمان الليبي رجب معتوق فقيد الحركة النقابية العمالية بالوطن العربي

شُيع منذ قليل، جثمان القيادي النقابي الليبي رجب معتوق، الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بمقبرة سيدي أبو عائشة بسوق الجمعهة بطرابلس.

تعزية «العمال العرب» لأسرة رجب معتوق

تقدم مراسم الدفن القيادي العمالي خليفة المبروك، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وقدم لأسرة الفقيد واجب العزاء نيابة عن الأمانة العامة للاتحاد، وقيادات الحركة النقابية الليبية والعربية .

وكان الموت قد غيب منذ أيام، القيادي النقابي الكبير، الأمين العام الأسبق للاتحاد رجب المعتوق، في العاصمة السورية دمشق، بعد صراع مرير مع مرض عضال.

المنظمات العمالية تنعي رجب معتوق

ونعت منظمات عمالية الفقيد رجب معتوق، مؤكدة «أنه برحيل المغفور له، تفقد الحركة النقابية العربية، قائدا نقابيا بارزا، أمضى سنين عمره في خدمة القضايا العربية، خاصة فلسطين قضية العرب الأولى».

وأكدت أن الراحل حمل لواء الدفاع عن حقوق العمال، والسعي إلى تحصيل حقوقهم وتحصينها، فكان ظهيرهم وصوتهم الصادح في المحافل العربية والدولية.

واختتمت: «أمام هذا المُصاب الأليم، يتقدم النقابيين والعمال العرب، إلى عائلة الفقيد الكبير، بأحر التعازي، وأصدق مشاعر المواساة، راجين العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وغفرانه».