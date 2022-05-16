إقبال غير مسبوق بانتخابات النقابات العمالية في المنيا

شهدت انتخابات النقابات العمالية إقبالا كبيرا في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، التي تجري تحت إشراف قضائي، اليوم الاثنين.

وفي قطاع الصحة شهدت انتخابات نقابة العاملين بالتأمين الصحي فرع المنيا إقبالا ملحوظا عقب فتح باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا والتي تمتد للخامسة مساء، علي أن تُعلن النتائج فور انتهاء عملية الفرز صباح غد الثلاثاء.

15 مرشحا بانتخابات فرع التأمين الصحي

ويتنافس 15 مرشحا على 11 مقعدا لمجلس إدارة النقابة العمالية للتأمين الصحي فرع المنيا بينهم مرشحين عى منصب الرئيس وهما «حسين رجب عبد الصالحين، وحسام الدين محمد»، و13 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد مخصصة لعضوية مجلس الإدارة.

وتم تخصيص 4 لجان موزعة على مناطق تغطي كافة مراكز المحافظة، لتسهيل عملية التصويت للناخبين البالغ عددهم 1880 موظفا، الأول بالمقر الرئيسي للتأمين بمستشفى المبرة، والثاني داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، والثالث بمركز بني مزار وهو مخصص لمراكز شمال المحافظة وتضم «مغاغة والعدوة ومطاي وسمالوط وبني مزار»، والأخير بمركز «ملوي» ومخصص لمراكز جنوب المحافظة وتشمل أبوقرقاص وديرمواس وملوي.

غرفة عمليات علي مدار 24 ساعة

كما تشتد المنافسة في باقي انتخابات النقابات بشركتي الكهرباء والمياه والبريد وجامعة المنيا، حيث يتنافس أكثر من 300 مرشحا في الانتخابات النقابية العمالية بجميع المصالح الحكومية وشركات القطاع العام والخاص بالمنيا.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، عن تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة بجميع المحافظات الـ27، لمتابعة العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج وإيداع الأوراق يومي 19 و20 من شهر مايو الجاري.