بدء قبول أوراق المرشحين لانتخابات النقابات العمالية بالبحر الأحمر

بدأت اللجنة المشرفة على إنتخابات النقابات العمالية بالقوي العاملة برئاسة سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر صباح اليوم السبت في استلام أوراق إنتخابات المرحلة الثانية للنقابة العمالية بالبحر الأحمر ويستمر استلام الأوراق حتى غد، وتجري إنتخابات المرحلة الثانية يوم الإثنين القادم تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار بسام حافظ رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية.

بدء تلقى قبول أوراق المرشحين لانتخابات النقابات العمالية

وكشف سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن لجان المديرية بدأت فى تلقى قبول أوراق المرشحين لانتخابات النقابات العمالية المرحلة الثانية وتستمر اللجان في تلقى قبول أوراق المرشحين في مقرات أعدت خصيصاً لذلك وتستمر لمدة يومين وذلك حتى إغلاق باب التقدم الترشح لمجلس إدارة النقابات في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الأحد .

إنتخابات النقابات العمالية بالبحر الأحمر دون شكاوى

وأضاف سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر أن انتخابات النقابات العمالية بالبحر الأحمر شهدت إقبالا كبيرا على صناديق الاقتراع في مرحلتها الأولى لـ 18 نقابة عامة.

وأكد أن العملية الانتخابية مرت دون شكاوى، وانتخابات المرحلة الثانية بدأت اليوم تلقى قبول أوراق المرشحين، ومن المقرر إجراء انتخابات المرحلة الثانية يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

اعتماد نتيجة إنتخابات النقابات العمالية بالبحر الأحمر

كانت اللجنة المشرفة على إنتخابات النقابات العمالية بالبحر الأحمر برئاسة المستشار بسام حافظ رئيس اللجنة وعضوية كلا من سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر وسيد محمود بشير عضو اللجنة اعتمدت نتيجة إنتخابات المرحلة الأولى بالبحرالأحمر بعدد 18 لجنة نقابية عامة و فرعية.

.

يذكر أن إنتخابات النقابة العمالية لـ 34 لجنة انتخابية أساسية، إضافة إلى 76 لجنة فرعية وإنتخابات مجالس إدارة الشركات لـ 26 لجنة.