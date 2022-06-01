على طريقة «الإيغور».. الهند تعتقل أطفال مسلمين وترغمهم على «الهندوسية»

على غرار نهج السلطات الصينية فيما يسمى بـ«تأهيل الإيغور»، أجبرت السلطات الهندية أطفالاً مسلمين قُصَّر على دراسة الهندوسية بدلاً من الإسلام، وفقاً لتحقيق نشرته منصة «واير»، الهندية عن تجربة أطفال مسلمين في الإصلاحيات التابعة للحكومة، خلال شهر مايو الماضي.

إجبار أطفال مسلمين على تعلم الهندوسية

وكانت المنصة الهندية، أشارت إلى أنه جرى إجبار الأطفال على سماع أناشيد هندوسية، فضلاً عن تعلُّم قراءة الكتب الهندوسية، مثل كتاب «جيتا»، المقدس حسب العقيدة الهندوسية.

أعمال عنف بين المسلمين والهندوس

وأوضحت المنصة أن أغلب الأطفال من سكان مدينة «خارجون»، بولاية ماديا براديش وسط البلاد التي شهدت في أبريل الماضي أعمال عنف بين المسلمين والهندوس، قامت على إثرها الحكومة الهندية بهدم منازل ومساجد ومتاجر تابعة للمسلمين.

القبض على أطفال قصر

وأظهر التحقيق أن الشرطة الهندية ألقت القبض على نحو 200 شخص، بينهم 12 قاصراً، تم إرسالهم إلى إصلاحية الأحداث في مدينة خارجون بعد حبسهم احتياطياً في مركز شرطة.

تعذيب الأطفال والاعتداء عليهم

واستند التحقيق إلى رأي عدد من الأطفال الذين تم القبض عليهم، حيث قالوا إنهم على مدار 30 يوماً تعرّضوا لشتى أنواع العنف الجسدي والمضايقات المستهدفة والحرمان من الطعام والماء، فضلاً عن تسفيه معتقداتهم الدينية والثقافية، مثل الصلاة وأكل اللحوم.

الإجبار على تعلم الهندوسية

وبحسب المنصة الهندية، قال أحد الأطفال أثناء شهادته: «أرغمونا على أخذ كتاب جيتا، وأجبرونا على قراءته، فقد كنا 12 طفلاً، وكان هناك عدد أكبر من الأشخاص بشكل عام، أجبرونا على القيام بالأعمال المنزلية، وطلبوا منا الجلوس مثل الدجاج ثم ضربونا».

مسيرات للإفراج عن الأطفال المحتجزين

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، نظمت نساء في المنطقة مسيرة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن المحتجزين على الفور أو تقديمهم للمحاكمة العادلة.